Дайджест Newslab.ru за 26 апреля: Мужики из инстаграма и душ на набережной

«Кафе, лифты и душевые»: Красноярцам показали эскиз будущей набережной. Нас опять, кажется, дразнят красивыми картинками — денег на всё это великолепие в бюджете, конечно, нет...

Топ-5 настоящих мужчин красноярского инстаграма Мы уже писали о прекрасных представительницах красноярского инстаграм-сообщества. Сегодня же в противовес «фитоняшкам», инста-мамам, светским львицам и моделям мы собрали топ настоящих мужчин, за которыми интересно и волнительно наблюдать в соцсетях.

Клещей бояться — в лес не ходить Впереди — майские праздники, отличное время для отдыха на природе. Но радужную перспективу пожарить шашлыки и погулять в лесу омрачают клещи — они уже проснулись и голодные сидят в траве, поджидая «жертву». Мы узнали, как защитить свою семью и спокойно отдыхать на свежем воздухе.

«Больше, важнее, достойнее»: первые итоги КЭФ-2017. В Красноярске состоялся ежегодный Экономический форум. В этом году особый акцент был сделан на экологической повестке, под которую отдали стартовый молодежный день. Два основных дня заняли размышления политиков и экспертов о том, как Россия будет жить до 2025 года.

Самые популярные новости дня:

Старейший барбершоп Красноярска закрывается

Аномальная жара пришла в Красноярск

Красноярский студент задержан за обнажение перед школьницей в бассейне