Аномальная жара пришла в Красноярск

Красноярцев ждут два дня аномальной жары — среда и четверг станут самыми теплыми днями с начала этого года. Напомним, до сегодняшнего вечера в городе действует режим НМУ первой степени опасности, так как в течение дня ожидаются условия, способствующие кратковременному накоплению загрязняющих веществ.

Материалы по теме Можно ли жарить шашлыки в Красноярске? На природе, балконе и во дворе дома

Синоптики Гидрометцентра и rp5.ru прогнозируют сегодня и завтра +22, +23 °C, а портал gismeteo.ru обещает рекордные +26 °C в среду и +29 °C днем в четверг. Ночи тоже будут очень теплыми — столбики термометров будут преодолевать отметку в +10 °C.

В городе будет ясно, ветер будет дуть с юга и юго-запада, осадков в эти дни не ожидается. Но уже в пятницу в прогнозе значится дождь и похолодание — температура будет понижаться в течение 3-дневных праздничных выходных, а на следующей неделе установится погода, как в начале или середине весны.