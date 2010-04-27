Депутаты уволили мэра Назарово

Депутаты Горсовета Назарово отправили в отставку мэра. Об этом 27 апреля сообщило издание «Запад24».

Вчера на сессии городского Совета Назарово было принято решение об отставке главы города Юлии Стрельниковой. Напомним, 12 апреля парламентарии вручили главе города уведомление о том, что недовольны ее работой — ей два года подряд ставили оценку «неудовлетворительно». При этом местные жители и СМИ отмечают, что глава города не смогла выстроить рабочие отношения с депутатами.

Как пояснили журналисты, в зале кроме депутатов собралось большое количество горожан, пришедших выразить Стрельниковой поддержку. На заседании зачитали документ за подписью председателя правительства Красноярского края Виктора Томенко, в котором он от имени губернатора оставил вопрос смещения с должности главы города полностью на усмотрение депутатов.

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Из-за присутствия «группы поддержки» сессия прошла эмоционально. Однако на решение депутатов это не повлияло — большинством голосов они решили прекратить полномочия главы города Назарово Юлии Стрельниковой с 28 апреля. Пока исполнять ее обязанности будет Галина Куликова.