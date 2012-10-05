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В Солнечном ради сквера снесут более 30 павильонов
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В Солнечном ради сквера снесут более 30 павильонов

27 апреля 21:57
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В красноярском микрорайоне Солнечном, рядом с домом № 7 по ул. 60 лет Образования СССР, вместо расположенных там павильонов разобьют сквер, сообщили в пресс-службе районной администрации. До конца благоустроительного сезона там появятся пешеходные дорожки и парковочные карманы, установят скамейки и урны. ​

Кроме того, будет отремонтирована одна из ключевых дорог микрорайона — от улицы Петрушина до улицы Славы. Запланирован ремонт проезжей части, организация разделительного газона и тротуаров, предусмотрена посадка деревьев.

Руководитель администрации Советского района Владислав Логинов рассказал:

«К нам неоднократно обращались жители дома № 7 по ул. 60 лет Образования СССР с просьбой организовать им комфортную зону отдыха. Сегодня на этом месте очень много павильонов, вместе с жителями микрорайона, председателем многоквартирного дома мы осматривали территорию вокруг них и отметили, что участок находится в запущенном состоянии — везде грязь и мусор».

В частности, на этом участке находится более 30 павильонов. «В шаговой доступности от нашего дома есть большой супермаркет известной торговой сети и рынок. Там мы можем приобрести все необходимые продукты питания и другие товары. Поэтому в павильонах на этом месте мы необходимости не видим, а вот пешеходные зоны, лавочки, зеленые насаждения нужны, как воздух. В нашем районе проживает очень большое количество молодых семей, а мест для прогулок почти нет, мы вынуждены гулять среди вереницы павильонов. Надеемся, что в скором времени ситуация изменится», — заявила местная жительница Ирина Попова.

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Логинов добавил: «Стоимость проекта составляет 7 млн 900 тысяч рублей. Благоустройство сквера потребует переноса павильонов, в связи с этим собственники торговых точек в срок до 15 мая получат соответствующие уведомления. Если предприниматели намерены дальше вести свой бизнес, мы готовы оказать им всю необходимую помощь, обсудить места, на которые можно было бы перенести павильоны».

Логинов Владислав Анатольевич
Логинов Владислав Анатольевич
Глава администрации Советского района Красноярска

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