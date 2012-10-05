В Солнечном ради сквера снесут более 30 павильонов

В красноярском микрорайоне Солнечном, рядом с домом № 7 по ул. 60 лет Образования СССР, вместо расположенных там павильонов разобьют сквер, сообщили в пресс-службе районной администрации. До конца благоустроительного сезона там появятся пешеходные дорожки и парковочные карманы, установят скамейки и урны. ​

Кроме того, будет отремонтирована одна из ключевых дорог микрорайона — от улицы Петрушина до улицы Славы. Запланирован ремонт проезжей части, организация разделительного газона и тротуаров, предусмотрена посадка деревьев.

Руководитель администрации Советского района Владислав Логинов рассказал:

«К нам неоднократно обращались жители дома № 7 по ул. 60 лет Образования СССР с просьбой организовать им комфортную зону отдыха. Сегодня на этом месте очень много павильонов, вместе с жителями микрорайона, председателем многоквартирного дома мы осматривали территорию вокруг них и отметили, что участок находится в запущенном состоянии — везде грязь и мусор».

В частности, на этом участке находится более 30 павильонов. «В шаговой доступности от нашего дома есть большой супермаркет известной торговой сети и рынок. Там мы можем приобрести все необходимые продукты питания и другие товары. Поэтому в павильонах на этом месте мы необходимости не видим, а вот пешеходные зоны, лавочки, зеленые насаждения нужны, как воздух. В нашем районе проживает очень большое количество молодых семей, а мест для прогулок почти нет, мы вынуждены гулять среди вереницы павильонов. Надеемся, что в скором времени ситуация изменится», — заявила местная жительница Ирина Попова.

Материалы по теме 90 дней на переезд: главные улицы Красноярска зачистят от ларьков (видео)

Логинов добавил: «Стоимость проекта составляет 7 млн 900 тысяч рублей. Благоустройство сквера потребует переноса павильонов, в связи с этим собственники торговых точек в срок до 15 мая получат соответствующие уведомления. Если предприниматели намерены дальше вести свой бизнес, мы готовы оказать им всю необходимую помощь, обсудить места, на которые можно было бы перенести павильоны».