Краевые депутаты обсудили реорганизацию управления в «КрасКоме»

На минувшей сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты заслушали доклад заместителя председателя правительства региона Юрия Лапшина об организации управления в компании «КрасКом».

Он напомнил, что в рекомендациях, которые ранее озвучивали депутаты, предлагалось изменить устав компании или заключить корпоративный договор, согласно которому администрация города и краевое правительство смогли бы иметь больше влияния при принятии важных решений. Лапшин отметил, что сразу после совершения сделки со сменой собственника «КрасКома» к теме устава было приковано повышенное внимание со стороны надзорных органов и властей. Краевое правительство контролировало ситуацию в «ручном режиме».

«Мы с чем-то соглашались, а в основном возражали, понимая при этом, что саму систему взаимоотношений власти и частного собственника необходимо менять», — сообщил зампредседателя, отметив, что в этом году правительство проводило консультации и переговоры по подготовке пакетного соглашения с СГК и на сегодняшний день все процедуры в завершающей стадии.

«В результате этих изменений, которые, думаю, произойдут в мае текущего года, фактически все основные решения будут приниматься общим собранием участников. При этом структура совета директоров и собрания участников практически идентична. При малом количестве собственников это так и бывает. Поэтому договорились отказаться от такой формы, как совет директоров, и распределить полномочия между генеральным директором, исполнительным органом и собранием участников, оговорив 12 вопросов, по которым решение собрания принимается только единогласно. Другими словами, несмотря на то, что пакет края и города оценивается в 26 %, мы оговорили право вето краевой и муниципальной власти по целому ряду принципиальных вопросов, связанных и с кадровыми назначениями, и с определением стратегии развития, ремонтной и инвестиционной программ. Мы согласовали порядок взаимодействия, форматы и сроки переговоров по корректировке договора аренды между муниципальной казной Красноярска и „КрасКомом“ по эксплуатации городского коммунального комплекса. Такого рода предложение с нашей стороны уже подготовлено и направлено в СГК».

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В течение двух недель в «КрасКоме» также планируют утвердить бюджет компании на этот год и плановый период. Итог дискуссии подвел спикер краевого парламента Александр Усс: «Это схема теплоснабжения — вопрос урегулирован. Это отношения между властью и частным собственником в рамках устава — вопрос, скорее всего, будет урегулирован. Во всяком случае, реакция, которая последовала на предложение краевого правительства и администрации города, пока удовлетворяет власть Красноярского края. Будем надеяться, что это будет воплощено в конкретных изменениях устава и наполнении договора аренды более конкретным, реалистичным содержанием».

В итоге депутаты краевого парламента приняли поступившую информацию к сведению.