Директор красноярского МП «Ритуальные услуги» попал под уголовное дело

Директора муниципального предприятия Красноярска «Ритуальные услуги» подозревают в сокрытии денег, за счет которых должны выплачиваться налоги и сборы. Сообщение об этом опубликовано на сайте краевого ГСУ Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования установлено, что с 30 сентября по 31 декабря 2016 года директор «Ритуальных услуг», зная о том, что организация должна по налогам и сборам более 3 млн рублей, проводил расчеты с контрагентами через расчетные счета третьих лиц. Тем самым он скрыл от принудительного взыскания около 3,2 млн рублей. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

По данным сайта мэрии и справочника Контур.Фокус, директором МП «Ритуальные услуги» является Андрей Архипов. В СК подтвердили, что фамилия фигуранта уголовного дела начинается на «А».

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Как рассказал источник Newslab.ru, Архипова можно назвать ставленником городских властей на посту руководителя «Ритуальных услуг». В свое время его кандидатуру на должность директора муниципального предприятия внес мэр Красноярска Эдхам Акбулатов. Представлял депутатам для согласования заместитель главы города — руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков. На сессии вице-мэр сам призывал парламентариев поддержать назначение Андрея Архипова руководителем «Ритуальных услуг». Депутаты голосовали за нового руководителя единогласно.

Кроме того, по данным источника, заместителем директора и главным инженером муниципального предприятия «Ритуальные услуги» является Александр Акентьев — супруг экс-главы департамента информационной политики мэрии, а ныне заместителя губернатора по вопросам информационной политики Инессы Акентьевой. О претензиях правоохранителей к заму подследственного директора в настоящий момент не сообщается.

Сам же Андрей Архипов рассказал Newslab.ru, что когда он приступил к работе, задолженность уже составляла порядка 18 млн рублей. По его мнению, проверяющие якобы «не захотели, чтобы он работал дальше в этой должности, стали принимать всякие меры».

«Это самая последняя — возбуждение уголовного дела. Сейчас мне интересна позиция Следственного комитета. Мое личное мнение: меня назначал на эту должность Титенков, он пытался меня два года туда устроить, предприятие банкротили, но тем не менее ни налоговая, ни прокуратура никаких действий не предпринимали, все спали», — заключил он и добавил, что считает случившееся «заказом», который «направлен против Титенкова».