Горсовет не захотел разбираться с ситуацией в муниципальных «Ритуальных услугах»

На заседании комиссии по ЖКХ красноярского Горсовета народные избранники сегодня не смогли рассмотреть вопрос о работе муниципального предприятия «Ритуальные услуги».

Напомним, в конце апреля стало известно, что в отношении руководителя МП «Ритуальные услуги» было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в сокрытии денег, за счет которых должны выплачиваться налоги и сборы. Компанию с осени прошлого года возглавляет Андрей Архипов. Как выяснилось, смене директора предшествовал конфликт прежнего руководителя «Ритуальных услуг» и департамента горхозяйства — из-за должности заместителя директора.

Эти проблемы, и в целом положение дел в муниципальном предприятии, сегодня должны были рассмотреть и проконтролировать городские депутаты. На заседание были приглашены и представители правоохранительных органов.

Однако, когда депутаты приступили к голосованию за повестку, парламентарий Виталий Дроздов взял слово и предложил коллегам исключить из повестки два первых вопроса, в том числе и о МП «Ритуальные услуги». Свое предложение народный избранник аргументировал тем, что, судя по списку приглашенных, будет «обсуждаться уголовное дело» в отношении нынешнего руководителя предприятия.

«Зачем мы будем обсуждать эту тему? Я считаю, что у депутатов есть более важные вопросы для рассмотрения, а с такого рода вопросами, как уголовное дело, пусть разбираются соответствующие органы», — пояснил депутат.

В итоге большинством голосов коллеги поддержали предложение Дроздова и сняли с рассмотрения вопрос о деятельности предприятия по оказанию ритуальных услуг.

Мнение по сложившейся ситуации высказал председатель комиссии Аркадий Волков, который отметил, что обсуждать уголовное дело никто не собирался, депутаты хотели лишь узнать, как обстоят дела на предприятии.

«Некоторые депутаты посчитали некорректным рассматривать вопрос уголовного дела того человека, по которому они вчера принимали решение, чтобы утвердить. Это, что называется, коллегиальная ответственность, потому что в июне 2015 года Архипов попал в кадровый резерв и уже летом 2016 года стал и. о. руководителя предприятия. Мало кто делает такую головокружительную карьеру. Что касается того, что выявил Следственный комитет, что деньги идут „кэшем“ на счета некоторых третьих лиц, — то эту ситуацию уже знали и знали хорошо. В первом квартале уже было понятно, что ситуация есть, руководство департамента знало».

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«Но сегодня было принято оскорбительное и для красноярцев, и для муниципальной власти решение, — подчеркнул Волков, — поскольку, если на человека заводят уголовное дело, а депутаты одной отдельной фракции не хотят слушать об этом, то зачем ты вообще работаешь депутатом?»

Он пообещал, что городские депутаты еще вернутся к этой серьезной теме.