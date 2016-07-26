Стали известны новые подробности конфликта в муниципальных «Ритуальных услугах»

Стали известны новые подробности скандала в муниципальном предприятии Красноярска «Ритуальные услуги», чей нынешний руководитель попал под следствие. Компанию с осени прошлого года возглавляет Андрей Архипов. Как выяснилось, смене директора предшествовал конфликт бывшего руководителя «Ритуальных услуг» и департамента горхозяйства из-за должности заместителя директора.

Newslab.ru стало известно о судебном разбирательстве, где истцом выступил бывший директор предприятия «Ритуальные услуги» Семен Бугаев, а ответчиком — учредитель организации: администрация города, а также департамент городского хозяйства. В 2016 году Бугаев подал в суд из-за выговора, который получил за то, что не ввел на предприятии новую должность — первого заместителя директора по производству. Этого требовал департамент городского хозяйства. Как следует, из материалов дела, истец считал, что действовал в интересах компании, поскольку введение новой должности было неэффективно в финансовом отношении и привело бы к убытку почти в миллион рублей.

Оспорив приказ о дисциплинарном взыскании, Семен Бугаев выиграл судебный процесс. Через несколько месяцев после конфликта вместо Семена Бугаева руководителем «Ритуальных услуг» был назначен Андрей Архипов. Напомним, следователи подозревают нового руководителя в попытке скрыть около 3 млн рублей от взыскания налогов, возбуждено уголовное дело.

Должность заместителя директора была учреждена на предприятии также после смены руководства, и как ранее сообщал источник Newslab.ru, эту должность занимает Александр Акентьев — супруг экс-главы департамента информационной политики мэрии, ныне заместителя губернатора по вопросам информационной политики Инессы Акентьевой.

По словам Семена Бугаева, в 2014 году на предприятии прошла оптимизация штатного расписания, лишние единицы были выведены.

«Но в 2015 году департамент горхозяйства в лице Игоря Титенкова инициировал введение новой штатной единицы — заместителя директора. При этом чем должен был заниматься этот человек, никому не было понятно. На мой взгляд, все было сделано только для того, чтобы ввести своего человека на предприятие», — рассказал он.