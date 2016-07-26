Танцующий министр, гики и дореволюционная гимнастика: выходные в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в краевом центре ожидается похолодание, переменная облачность и небольшие дожди. В субботу температура воздуха днем прогреется до 20 °C, а в воскресенье до 12 °C. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

29 апреля в Красноярске пройдёт общегородской субботник. С 9 утра работники организаций, добровольцы, молодежь, чиновники начнут наводить порядок на городских улицах.

В 11:00 на Театральной площади начнется городской базар «Продовольственное кольцо», где красноярцы смогут приобрести товары местных товаропроизводителей и стать участниками праздничной программы. В «Продовольственном кольце» традиционно будет представлена продукция Емельяновского, Балахтинского, Берёзовского, Ирбейского, Назаровского, Ужурского, Сухобузимского, Шарыповского районов.

На Ярыгинской набережной пройдут «Чистые игры» — командные соревнования по сбору и сортировке мусора. Участники на время будут собирать бытовые отходы и получать за это баллы. Победит команда, собравшая больше других килограммов мусора, который впоследствии пойдет на переработку. Чтобы стать участником необычного субботника, необходимо зарегистрироваться на сайте. Начало в 11:00.

В Музей-усадьбе Г.В. Юдина проведут интерактивное занятие для детей «Жили-были солдаты» (7+). Юные гости узнают интересные факты о быте русской армии конца XIX века, научатся собирать солдатский вещевой ранец, сделают гимнастику по дореволюционному уставу и попробуют свои силы в строевых приемах с оружием. Начало в 12:00.

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В 12:00 начинается большой танцевальный флешмоб #танцуйКрай. Старт даст площадка перед краевой филармонией, участниками которой станут министр культуры Елена Мироненко, именитые хореографы и танцевальные коллективы Красноярска. Затем в разных уголках края активисты начнут танцевать в разных стилях, под любую музыку, но главное — все вместе. Участников призывают фотографироваться, выкладывать фото в соцсети с хэштегами #танцуйКрай и #культураКрасноярья, записывать свои танцы на видео. Лучшее войдет в итоговый общекраевой ролик мероприятия.

Площадки, где будет проходить флешмоб: площадь Мира (12:00), площадь у здания администрации Свердловского района (12:00), сквер Космонавтов (12:00), ГорДК (13:00), парк Гагарина (13:00)

29, 30 апреля и 1 мая в Центральном парке пройдет открытие сезона «Тайны и истории городского парка». Программа начнется с субботнего «Весеннего технопризыва» и мото-театра Александра Елагина. 30 апреля эстафету подхватит шоу-театр «Авация», а 1 мая красноярцев приглашают на шоу-программу «Первомай». Начало в 14:00.

В субботу в Доме офицеров состоится концерт молодых музыкантов «Молодежь наступает». В программе: Концерт Моцарта для скрипки с оркестром № 2, «Шеломо» Эрнста Блоха и Симфония № 101 «Часы» Гайдна. Познакомиться с мастерством будущих виртуозов можно в 17:00.

В Гранд холл Сибирь 29 апреля пройдет отборочный этап мирового танцевального чемпионата World of Dance Qualifier (18+). Красноярские танцоры поборются за участие в финале, который будет проходить в Америке. Начало в 19:00.

Главным событием воскресенья станет Comic Con Siberia (12+), который также пройдет в Гранд холл Сибирь. Это ежегодная выставка-презентация с использованием элементов сценического шоу, форумов и концертной программы. В программе: игровые и выставочные локации, конкурс косплея (воссоздание образов и костюмов популярных персонажей), конкурсы танцевальных и шоу номеров, турниры по популярным видеоиграм и так далее. Начало в 12:00, купить билет можно онлайн или в кассах города.

В завершение выходных красноярцы могут бесплатно подтянуть знания английского в клубе English class (12+). Занятия проходят по воскресеньям с 18:00 в молодежном центре на Вавилова, 47А. Телефоны для записи: +7(913)584-17-87, +7(960)757-60-05.

Напомним, понедельник 1 Мая в Красноярске, как и во всей России, — праздничный нерабочий день. Программу интересных мероприятий Первомая читайте вскоре на Newslab.ru.