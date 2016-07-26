От школьных уроков отказались более 300 красноярских семей

Более 300 красноярских семей выбрали особую форму обучения детей, сообщили 25 апреля в пресс-службе главного управления образования красноярской мэрии. Специально для тех, кто выбрал домашнее обучение, в столице края работает центр сопровождения, и в скором времени у него могут появиться филиалы.

В управлении пояснили, что принятый в 2012 году закон об образовании предусматривает семейную форму обучения. То есть по желанию родителей ребёнок может перестать посещать обычные школьные уроки. В этом случае ответственность за обучение детей берёт на себя семья.

В Красноярске проживает 100 тысяч школьников. По данным на начало учебного года, 230 детей получали образование вне школы. Сейчас на семейной форме обучения находятся 303 ребёнка. При этом 48 из них регулярно посещают школу: они перешли на смешанную форму обучения, и одни предметы осваивают в учреждении, другие — самостоятельно. В управлении уточнили, что в таком случае в основном речь идёт о детях, которые не посещают уроки по одному-двум предметам. Зачастую это связано с углубленным изучением той или иной дисциплины в других учреждениях.

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Причины перевода детей на семейное обучение разные. Кто-то большую часть времени проживает за пределами страны, нередки случаи, когда ребёнок серьёзно занимается спортом или музыкой, и школьное расписание идёт вразрез с графиком соревнований и конкурсов. Зачастую семьи решают организовать особый учебный процесс, который кардинальной отличается от школьного расписания. Например, первый месяц ребенок может изучать математику, второй — историю, а третий — химию. В других случаях акцент может быть сделан на дополнительных занятиях или на предметах, которым, по мнению родителей, в школе уделяется не так много внимания.

Однако в ведомстве отмечают, что решение об уходе из школы может носить и эмоциональный характер.

«Например, если у ребёнка конфликт с одноклассниками, родители расценивают переход на семейное обучение как самый простой вариант. Однако не всегда организация образования вне школы оказывается родителям по силам. Порядка 40 красноярских семей отказались от идеи семейного образования», — сообщили в пресс-службе главного управления.

Руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова пояснила:

«Задача системы образования — помочь родителям, решившим самостоятельно обучать своих детей. По просьбе Регионального общественного движения „В поддержку семейного образования“ красноярская школа № 94 (Московская, 20а ) и учреждение дополнительного образования „Твори-Гора“ (Мира, 46а) объединили усилия и открыли центр сопровождения детей, находящихся на семейном обучении. Педагоги проводят для учеников консультации, предоставляют лаборатории и технические студии для подготовки к аттестации, организовывают для ребят интересующие их дополнительные занятия. Немаловажным вопросом является социализация детей и изучение конфликтологии. Практика открытия центра сопровождения оказалось успешной, уже сейчас в их работу включено порядка ста семей. В следующем учебном году планируется открыть филиалы центра во всех районах города».

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Чтобы перевести школьника на семейную форму обучения, необходимо написать уведомления в главное управление образования и по месту обучения ребёнка. Дети, получающие образование вне школы, имеют право на прохождение промежуточных аттестаций раз в год (и даже чаще). Обязательными являются аттестации в 9 и 11 классах. Промежуточную аттестацию ученик может проходить в любом общеобразовательном учреждении. Если аттестация и две пересдачи окажутся неудачными, ребёнок будет обязан вернуться на очную форму обучения. «Домашний» ученик наравне со всеми обязан принять участие в сдаче ОГЭ, ЕГЭ и получить аттестат государственного образца.

Узнать более подробную информацию о переводе ребёнка на семейное обучение можно по телефонам: (391) 226-15-10 (главное управление образования), 262-35-11 (школа № 94).

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