Чемпион по поеданию лапши и юбилей Терешкина: 2 мая в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 2 мая.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник в городе ожидается облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем поднимется до 9 °C. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

В Доме кино продолжают показывать классику советского кино. В 12:00 начнется драма «Мой ласковый и нежный зверь» (12+). По сюжету юная Оленька родилась и выросла в бедной семье, поэтому вынуждена выйти замуж за богатого, но нелюбимого человека, который, к тому же, гораздо старше ее. Но сердцу не прикажешь, и страстная любовь вдруг настигает «девушку на выданье» – и любящий ее человек не может смириться с тем, что она отдана другому.

На Острове Отдыха пройдет бесплатная тренировка по правильному бегу (14+). Занятия включают в себя теоретическую и практическую части. Начинающие бегуны узнают правильную технику бега, как не нанести вреда суставам, получить от бега максимум удовольствия. Участие бесплатное, но по обязательной предварительной записи на сайте. Начало в 12:00.

В большом зале Филармонии пройдет выступление Свободного балета Валерия Терёшкина «Джаз-портал» (6+). Прекрасный, яркий, зажигательный концерт для любителей джаза и современной хореографии. Примечательно, что в этот день художественный руководитель коллектива Валерий Терёшкин отмечает свой 65-летний юбилей. В день рождения мастера зритель увидит полюбившиеся постановки юбиляра и премьерные номера. Начало в 19:00.

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В 19:00 начнется бесплатный турнир по поеданию лапши на скорость (18+). За звание самого быстрого, ловкого, сообразительного и творческого «уничтожителя лапши» сразятся 15 участников. Трех победителей определит жюри, в котором директор компании по доставке еды Леонид Кулаков, телеведущий и корреспондент Андрей Бабуридзе, путешествующий парикмахер Денис Юшин и ведущая утреннего шоу «Завтрак Чемпионов» Вика Щапова. Место проведения турнира: Концертная студия «Дождя».

В Пространстве «Персонажи» зрителям представят танцевальный спектакль Exit/I am here (18+). Что такое личное пространство и свобода, что формирует нас как личность, что уничтожает, что заставляет, что мешает? Эти вопросы авторы задали себе и интерпретировали в танцевально-физический театр. Начало в 20:00.