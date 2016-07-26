Красноярцы смогут установить рекорд России по объятиям

В преддверии старта набора волонтеров для XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске установят рекорд России по количеству людей, обнявших друг друга.

21 мая красноярцы и гости города смогут стать участниками рекорда России по объятиям. Мероприятие пройдет в фанпарке «Бобровый лог», который является одним из спортивных объектов XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года и сейчас модернизируется благодаря финансированию генерального партнера Студенческих игр — компании «Норникель».

Принять участие в рекорде и получить фирменную футболку Зимней универсиады-2019 может любой желающий в возрасте от 16 лет. Для этого до 17 мая необходимо заполнить анкету на сайте krsk2019.ru.

«Мероприятие даст старт празднику, посвященному началу набора волонтеров для работы на XXIX Всемирных студенческих играх 2019 года в Красноярске. На саму Зимнюю универсиаду планируется привлечь 5000 волонтеров, здесь же мы ожидаем порядка 1000 участников. Формат тоже выбран не случайно, ведь именно волонтеры — это семья и душа любого крупного спортивного события», — подчеркнул генеральный директор Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов.

На главной сцене гости увидят показ фирменной одежды и аксессуаров Зимней универсиады-2019, выступления молодежных коллективов Красноярска. Подарком для участников праздника станет выступление хедлайнера — столичной звезды, имя которой пока держится в секрете.

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Кроме того, рядом со сценой будет работать телестудия под открытым небом, где ведущие будут брать интервью у представителей Оргкомитета Студенческих игр, послов Зимней универсиады-2019, известных красноярских спортсменов, волонтеров Летней универсиады-2013. Также запланированы прямые включения из пяти крупных вузов России, на базе которых открыты штабы универсиады, студенты которых смогут присоединиться к празднику в Красноярске.

В завершение торжественного мероприятия гости примут участие в масштабном флешмобе, выстроившись в форме логотипа Зимней универсиады-2019.