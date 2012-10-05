Строители Чистого и Ботанического вступили в процедуру банкротства

Арбитражный суд Красноярского края решил начать процедуру банкротства ЗАО ПСК «Союз». В отношении строительной компании введена процедура наблюдения.
Решение суда было принято в пятницу, 28 апреля, по заявлению ООО «Красноярская теплоэнергетическая компания», перед которой строители накопили многомиллионный долг.
ПСК «Союз» строит дома в мкрн Ботанический и мкрн Чистый, а также дом на Копылова в районе пешеходного виадука. Согласно данным сайта фирмы, председателем совета директоров ЗАО ПСК «Союз» является депутат Горсовета Красноярска Юрий Туров.
В 2016 году в отношении руководства ПСК «Союз» было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. Сейчас сотрудникам фирмы рекомендуют обращаться в прокуратуру Октябрьского района.
Получить комментарий представителей фирмы оперативно не удалось.