Строители Чистого и Ботанического вступили в процедуру банкротства

Арбитражный суд Красноярского края решил начать процедуру банкротства ЗАО ПСК «Союз». В отношении строительной компании введена процедура наблюдения.

Решение суда было принято в пятницу, 28 апреля, по заявлению ООО «Красноярская теплоэнергетическая компания», перед которой строители накопили многомиллионный долг.

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ПСК «Союз» строит дома в мкрн Ботанический и мкрн Чистый, а также дом на Копылова в районе пешеходного виадука. Согласно данным сайта фирмы, председателем совета директоров ЗАО ПСК «Союз» является депутат Горсовета Красноярска Юрий Туров.

В 2016 году в отношении руководства ПСК «Союз» было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. Сейчас сотрудникам фирмы рекомендуют обращаться в прокуратуру Октябрьского района.

Получить комментарий представителей фирмы оперативно не удалось.