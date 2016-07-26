В Красноярске открывается фестиваль современного танца (видео)

Сегодня в Красноярске открывается XVII Международный фестиваль современного танца «Айседора». Будет представлен спектакль Exit/I am here танцевальной компании Елены Слободчиковой. Спектакль интерпретирует вопросы: что такое личное пространство и свобода, что формирует человека как личность, что уничтожает, что заставляет, что мешает? Спектакль состоится в Культурном пространстве «Персонажи» (Перенсона, 29) в 20:00.

Фестиваль продолжится спектаклем «MEMO» Анат Григорио (Израиль), в котором она исследует эволюцию воспоминаний, может ли человек выбрать, какие из них останутся с ним, и игнорировать отпечатки жизни и истории. С помощью современного танца будет исследовано, есть ли у человека свободный выбор, когда речь заходит о памяти, как личная история влияет на личность. Показ пройдет на Камерной сцене Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина (Мира, 73) 3 мая в 19:30. После спектакля планируется обсуждение.

4 мая в 19:30 также на Камерной сцене драматического театра состоится показ спектаклей «Револьвер» Жасмин Чиоди (Ирландия) и «Эссенция» танцевального проекта «ZONKI».

5 и 6 мая в 18:00 пройдут показы конкурса хореографов. 7 мая в 17:30 состоится показ лабораторных работ, созданных в рамках мастер-классов, проводимых на фестивале. Завершится фестиваль 7 мая в 19:30 показом спектакля «В подарок» Театра «Виктория» (Испания), хореограф Роберто Торрас. События 5-7 мая пройдут в Большом концертном зале Красноярского государственного института искусств (Ленина, 22).

Целиком программу и расписание можно посмотреть на сайте фестиваля «Айседора».