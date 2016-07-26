В Красноярске завершается марафон по сбору макулатуры

До завершения марафона по сбору макулатуры в Красноярске осталась неделя. Со 2 по 6 мая сбор ненужной бумаги будет проходить в Дирекции ГУК «Жилфонд» по Советскому району по адресу: ул. Воронова, 39/1.

В течение рабочей недели макулатуру принимают в дирекции бесплатно. В субботу, 6 мая, с 11 до 13 часов, организация, утилизирующая вторсырье, принимает старую бумажную продукцию по цене 4 рубля за килограмм.

Материалы по теме «СССР никогда не был самой читающей страной» Правдивые истории о жизни в Красноярске

В целом за пять недель марафона жители нескольких районов Красноярска вместе с ГУК «Жилфонд» и активистами «Зелёной дружины» собрали более 3 тонн ненужной бумаги.

Все собранные старые газеты и журналы пойдут на переработку, что сбережёт от вырубки деревья. Из переработанной макулатуры изготавливают гигиеническую продукцию, бумагу разных сортов, картон, также вторсырье используют при производстве строительных материалов.