Молодого водителя «Мерседеса» без прав будут судить за гибель целой семьи

Дошло до суда уголовное дело о ДТП, произошедшем в октябре 2016 года на трассе в Емельяновском районе. Авария унесла жизни 36-летнего водителя «Жигулей», его жены и двоих детей.

Напомним, поздно вечером 25 октября в районе деревни Сухая ВАЗ, ехавший по направлению к Ачинску, столкнулся с выехавшим на полосу встречного движения «Мерседесом». На месте происшествия погибли водитель отечественного автомобиля и его 9-летний сын, 3-летняя девочка скончалась по дороге в больницу, а ее мать умерла в реанимации спустя несколько дней.

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Виновник аварии, 23-летний водитель «Мерседеса», в аварии не пострадал. Сотрудники полиции выяснили, что у нарушителя не было водительского удостоверения. Ранее он уже привлекался к ответственности за управление транспортными средствами без прав.

По информации ГСУ ГУ МВД по Красноярскому краю, уголовное дело в отношении автомобилиста, по вине которого погибли водитель и три пассажира ВАЗа, направлено в суд. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, — лишение свободы сроком до 7 лет.