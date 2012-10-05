Суд оставил на свободе бизнесмена, посадившего работника на цепь (видео)

Один год ограничения свободы назначил суд хакасскому предпринимателю, который держал человека на цепи. Эту информацию Newslab.ru подтвердили в Саяногорском городском суде.

Напомним, инцидент произошел в конце апреля. 28-летний житель Хакасии заявил, что его незаконно лишил свободы 42-летний предприниматель из поселка Черемушки. Во дворе частного дома бизнесмен привязал его цепью к автомобилю. По некоторым данным, молодой мужчина был прикован 10 часов. Ночью он разрубил цепь топором и сбежал, а утром обратился в полицию. Снимали цепь с его шеи сотрудники МЧС. Версию молодого человека о заточении и тяжелом труде подтвердила его родственница — с ее слов, парню платили только едой, а иногда выдавались небольшие суммы.

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Предпринимателю, который посадил его на цепь, грозило до 2 лет лишения свободы. Но строгого наказания бизнесмену удалось избежать. Мировой судья назначил ему один год ограничения свободы — то есть жить он будет дома, но не сможет покинуть город.

По данным хакасских СМИ, такой мягкий приговор связан с тем, что подсудимый раскаялся, имеет иждивенца и положительные характеристики. Сообщается также, что он заплатил потерпевшему в качестве частичной компенсации 5 тыс. рублей.