Завтра в небе над Красноярском будут тренироваться боевые самолеты и вертолеты

Летчики военно-воздушных сил России завтра и в последующие дни будут тренироваться в небе над Красноярском. Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, тренировочные полеты в преддверии Дня Победы состоятся 3, 4 и 5 мая в районе площади Революции и вдоль русла Енисея — от моста «777» до железнодорожного вокзала.

В них будут участвовать 2 истребителя-перехватчика МиГ-31 и 4 боевых вертолёта Ми-8, стоящие на вооружении 14-й армии Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Центрального военного округа.

3 мая полеты назначены на 10:00, 4 и 5 мая полеты — на 11:00.

Напомним, демонстрационные полеты авиации состоятся 9 мая, в 12:15, во время торжественного прохождения воинских частей, государственных учреждений и организаций края по площади Революции.