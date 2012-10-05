Истребители прошумели над Красноярском

Над Красноярском с шумом пролетели самолеты и вертолеты — летчики военно-воздушных сил России тренируются перед Днем Победы. Горожане посетовали в соцсетях, что сегодня им не удалось увидеть самолеты и вертолеты, как в прошлые годы. Истребители и вертолеты летели слишком высоко, а облачность в городе очень низкая, поэтому их было только слышно.

Первый полет прошел сегодня в одиннадцатом часу утра. 4 и 5 мая тренировочные полеты будут начинаться на час позже. Напомним, они проходят в районе площади Революции и вдоль русла Енисея — от моста «777» до железнодорожного вокзала. В них участвуют 2 истребителя-перехватчика МиГ-31 и 2 боевых вертолёта Ми-8, стоящие на вооружении 14-й армии Военно-воздушных сил Противовоздушной обороны Центрального военного округа.

Напомним, демонстрационные полеты авиации состоятся 9 мая, в 12:15, во время торжественного прохождения воинских частей, государственных учреждений и организаций края по площади Революции.