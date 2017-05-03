Красноярцам пришлось толкать застрявшую в снежной каше маршрутку

Жителям отдаленного красноярского микрорайона «Солнечный» пришлось толкать застрявший после снегопада крупногабаритный автобус ЛиАЗ. Жители микрорайона рассказали в социальных сетях, что сегодня в утренний час-пик испытывали серьезные проблемы с транспортом. С их слов, в «Солнечном» образовалась «огромная пробка», из-за чего они опоздали на работу. В подтверждение своих слов они опубликовали фотографии.

На одной из них видно, как несколько мужчин толкают автобус, который, предположительно, застрял. В это время другие жители «Солнечного» большой толпой ждут на остановке другие автобусы.

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Некоторые интернет-пользователи отнеслись к ситуации с юмором, сравнив толкание автобуса с утренней зарядкой. Другие оставили десятки гневных комментариев о том, какие трудности им пришлось преодолеть, чтобы добраться до работы по заснеженным улицам. Кто-то опоздал на работу на 20 минут, другие жаловались поездку длиной в несколько часов. Избежать заторов удалось только тем, кто выехал из дома рано утром — до 7 часов.

Горожане добавили, что службы такси также не смогли помочь стабилизировать ситуацию: заказов было слишком много, поэтому не всем удалось воспользоваться услугами такси, а цены — заметно увеличились.