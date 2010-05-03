Путин пообещал нагрянуть в Сибирь с инспекцией

Президент России Владимир Путин пригрозил приехать в Сибирь и проверить, как в пострадавших от пожаров районах ведутся восстановительные работы. Об этом глава государства заявил накануне на совещании, на котором обсуждались вопросы ликвидации последствий природных пожаров в Сибирском федеральном округе, где сложилась наиболее сложная обстановка.

Заслушав отчет о ситуации и принимаемых мерах, президент поблагодарил тех, кто оказывает помощь пострадавшим от пожаров. Особо он отметил ситуацию в Бурятии и Иркутской области, где в связи со сложными погодными условиями и высокой скоростью ветра из-за несоблюдения мер пожарной безопасности пострадали жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

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«Знаю, что и в Бурятии, и в Иркутской области люди инициативно, очень быстро отреагировали на эти события и делают всё для того, чтобы помочь пострадавшим. Но рассчитываю на то, что не только рядовые граждане, но и все органы власти, которые по долгу службы должны соответствующим образом отреагировать, сделают это профессионально и на высоком уровне... И исхожу из того, что МЧС предпримет все необходимые меры с целью предотвращения распространения пожаров в Сибири — собственно говоря, не только в Сибири, но и в других пожароопасных регионах страны. Сейчас нет необходимости вам там мешать, но я на места обязательно приеду, посмотрю, как идут работы по восстановлению», — пообещал президент.

Также на совещании стало известно, что пострадавшим от природных пожаров выделят материальную помощь — по 10 тысяч рублей, а также компенсируют утрату имущества — выплатят по 100 тысяч рублей.