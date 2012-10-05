Красноярцы смогут увидеть картины Малевича и Кандинского

В Красноярском художественном музее имени В. И. Сурикова состоялось открытие выставки «Искусство XX века» из собрания музея. Отдел искусства XX-XXI веков в музее является самым большим по количеству экспонатов, что позволяет представить произведения живописи выдающихся отечественных мастеров во всем многообразии.

На выставке выделены разделы и отдельные работы, характерные для искусства того или иного периода. Это смелые и динамичные композиции представителей русского авангарда — Кандинского, Малевича, Родченко. Представлены портреты и пейзажи, отражающие творческие поиски советских художников 1930-50-х годов — Кончаловского, Грабаря. Картины живописцев нового поколения 1960-х, представители различных художественных школ 1970-90-х годов. На выставке можно увидеть и произведения художников Красноярского края — Худоногова, Ряузова, Сергина.

Министр культуры Красноярского края Елена Мироненко на открытии отметила:

«Искусство ХХ века здесь представлено очень разнообразно, теми художниками, которых знают все — это Малевич, Кандинский, Родченко, и нашими красноярскими художниками. Мы можем увидеть, какие изменения происходили в жизни страны, в жизни самих художников, они отражены на полотнах».

Директор Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова Владимир Лузан добавил: «Здесь представлены уникальные фонды, можно проследить всю историю искусства ХХ века».

Выставку можно посмотреть в музее до середины июня (Мира, 12). Справки по телефону (391) 212-22-50.