Красноярские «творческие» институты объединили в один вуз

Красноярские институт искусств и художественный институт объединили в один вуз. Об этом сообщается на сайте КГИИ.

Копия приказа, подписанного 17 апреля министром культуры России Владимиром Мединским, появилась на официальном сайте вуза в субботу, 29 апреля. Документ предписывает реорганизовать вузы путем присоединения Красноярского государственного художественного института к институту искусств в качестве подразделения. Имеющееся на сегодняшний момент имущество институтов объединяется и в течение трех месяцев, после месячного срока, данного на претензии кредиторов, будет принято на баланс нового вуза.

«Произошло событие, о котором давно говорили и которое с неоднозначными переживаниями ждали в коллективах обоих вузов. Диапазон, озвученный в разнообразном общении с коллегами, невероятно велик — от надежд на позитивное развитие и понимания данного шага как необходимого этапа совершенствования всех направлений деятельности до явного неприятия, серьёзных тревог, пессимизма», — написала в своем блоге ректор института искусств Марина Москалюк.

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«Будет сделано всё, чтобы новый виток музыкального, театрального, художественного, хореографического образования на сибирской земле превратился в мощный старт яркого и продуктивного этапа развития объединенного Красноярского государственного института искусств. Нельзя не видеть и того, что факторов успешности объединения институтов гораздо больше, чем негатива. Это и высокая концентрация талантов в профессорско-преподавательском и студенческом коллективе обоих институтов, достаточно прочная обеспеченность инфраструктурными ресурсами, уникальная 40-летняя история становления, успехов и побед, в том числе и история совместного существования. Важна также заинтересованность в новом этапе развития вуза как федеральных, так и краевых властей», — отметила ректор, призвав всех работать единой сплоченной командой.



Сообщается, что студенты КГХИ смогут продолжить обучение к объединенном институте искусств с сохранением всех форм и условий.