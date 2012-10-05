Красноярская чиновница «заработала» четверть миллиона на бесплатном труде учителей

В Красноярске будут судить сотрудницу администрации Кировского района, которую обвиняют в мошенничестве на организации спортивно-массовых мероприятий.

По данным следователей, обвиняемая в 2015 году курировала направление спорта в районной администрации и организовывала проведение спортивно-массовых мероприятий. К судейству она привлекала учителей физической культуры и знакомых спортсменов.

«При этом педагоги, принимая во внимание личные отношения и авторитет обвиняемой, судили спортивные мероприятия на безвозмездной основе либо за незначительное денежное вознаграждение, в то время как на указанные нужды из муниципального бюджета были предусмотрены денежные средства», — сообщили в ГСУ СК РФ по краю.

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Деньги, выделенные из бюджета на оплату услуг судей, — 259 тыс. рублей — чиновнице удалось присвоить. Был проведен аукцион на заключение муниципального контракта, поучаствовать в котором чиновница попросила знакомого предпринимателя. Победив в нем как единственный участник, он номинально взял на себя обязательства по оказанию услуг, исполнение которых фактически, по замыслу обвиняемой, не требовалось.

После соревнований, которые судили учителя и спортсмены, обвиняемая оформила отчетные документы, создав видимость исполнения условий контракта привлеченным ею предпринимателем. После этого денежные средства были перечислены на счет бизнесмена, затем обналичены и в полном объеме переданы обвиняемой, которая распорядилась ими по своему усмотрению.

Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки. Следователи предъявили женщине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.