В небе над Красноярском пройдет яркий звездный дождь

Рано утром 6 мая жители Земли смогут наблюдать пик активности метеорного потока Эта-Аквариды.

Эта-Аквариды, или Майские Аквариды, — это шлейф частиц, оставленных знаменитой кометой Галлея. Земля проходит его ежегодно в апреле-мае (в этом году активность метеорного потока продолжается с 19 апреля по 28 мая).

Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу планеты на высотах 100-120 км со скоростью около 66 км/с и сгорают, оставляя яркий светящийся след. 6 мая на небе можно будет увидеть до 40-50 метеоров в час.

«Метеоры лучше всего наблюдать в предрассветные часы вдали от городских огней, в ясную безоблачную погоду. Скорость метеоров достаточно высока. Это быстрые белые метеоры», — сообщает Московский планетарий.

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Радиант (область небесной сферы, кажущаяся источником метеоров) Майских Акварид находится в созвездии Водолея и к утру виден на юго-востоке невысоко над горизонтом.

После своего максимума активность метеорного потока Эта-Аквариды сохранится до 28 мая. В ясные безоблачные ночи можно будет увидеть от 10 до 30 метеоров в час.

Добавим, что ближайшей ночью синоптики прогнозируют в Красноярске дождливую погоду. Ясная ночь, по прогнозам портала Gismeteo.ru, ожидается только 8 мая.

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