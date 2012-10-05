Председателей красноярских домов позвали в «Школу управдома»

Районные дирекции красноярской ГУК «Жилфонд» составили график проведения «Школы управдома» на ближайший месяц. Записаться на занятия председатели советов домов могут в районных подразделениях «Жилфонда».
После проявления интереса жителей к «Школе управдома», которая открылась в ГУК «Жилфонд» в прошлом году, программу решили расширить. Для удобства председателей занятия будут проходить не только в центральном офисе Городской управляющей компании, но и в районных дирекциях «Жилфонда».
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График проведения занятий для председателей домов:
- 16 мая в 16:00 — дирекция по Октябрьскому району, (391) 274-43-25, 274-43-24;
- 17 мая в 14:00 — правобережная дирекция (для председателей домов Ленинского района), 273-00-59;
- 18 мая в 14:00 — правобережная дирекция (для председателей домов Кировского района), 273-00-59.
- 23 мая в 15:00 — дирекция по Советскому району, 274-89-10;
- 25 мая в 16:00 — левобережная дирекция, 273-08-3; 273-08-33;
- 14 июня в 14:00 — дирекция по Свердловскому району, 261-71-60, 233-88-68.
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