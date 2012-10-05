Председателей красноярских домов позвали в «Школу управдома»

Районные дирекции красноярской ГУК «Жилфонд» составили график проведения «Школы управдома» на ближайший месяц. Записаться на занятия председатели советов домов могут в районных подразделениях «Жилфонда».

После проявления интереса жителей к «Школе управдома», которая открылась в ГУК «Жилфонд» в прошлом году, программу решили расширить. Для удобства председателей занятия будут проходить не только в центральном офисе Городской управляющей компании, но и в районных дирекциях «Жилфонда».

График проведения занятий для председателей домов: