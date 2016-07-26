«Один сбил, второй наехал»: сразу две машины сбили мужчину на переходе (видео)

В Норильске две машины сбили мужчину на переходе. Видеозапись инцидента, сделанная авторегистратором, появилась в социальных сетях сегодня, 5 мая, хотя само ДТП произошло утром 3 мая. На записи видно, что автомобиль с регистратором притормаживает перед переходом, чтобы пропустить мужчину, которого через пару секунд сбивает двигающийся в попутном направлении автомобиль и выкидывает под колеса на соседнюю полосу.

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В пресс-службе ГИБДД пояснили, что авария произошла на ул. Энергетическая, в районе ТЭЦ, на нерегулируемом пешеходном переходе. Автомобиль Renault Logan сбил переходившего дорогу мужчину, а затем на него наехала Toyota Avensis.

По данным дорожных полицейских мужчине повезло — он остался жив, но получил перелом плеча и в состоянии травматического шока был госпитализирован.