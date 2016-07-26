Страшная авария уничтожила машины на трассе: есть погибшие

На трассе в Хакасии после сильного лобового удара разворотило две машины, в результате ДТП один человек погиб, четверо — в больнице. По данным пресс-службы республиканской ГИБДД, авария произошла сегодня в 7:30 часов утра на 25 км автодороги «Абакан — Ак-Довурак».

По предварительным данным, от сильного лобового удара отечественный автомобиль Lada Granta слетел в кювет. Им управлял мужчина, который от полученных травм скончался на месте. Вторым участником ДТП стала Mazda, в салоне которой находился водитель и три пассажира. Их госпитализировали.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать обстоятельства случившегося, проводится проверка.