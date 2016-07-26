По дороге на шашлыки и дачи устроят облаву на пьяных водителей

Полицейские пообещали красноярским водителям проверки на пьянство в течение всех 4-дневных праздничных выходных. Масштабный контроль трезвости автомобилистов будет идти каждую ночь во всех районах города.

Под пристальным вниманием инспекторов ДПС в первую очередь окажутся места отдыха красноярцев, выезды и въезды в город, а также дороги, ведущие к дачным массивам.

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«Дорожные полицейские отмечают, что даже после приема незначительной дозы алкоголя у водителя нарушается внимание, координация движения, замедляется процесс мышления. В результате ему требуется больше времени для оценки дорожной обстановки, принятия решения и выполнения необходимых управляющих действий. Езда сопровождается неоправданно резкими маневрами, ускорением или торможением, которые зачастую приводят к дорожным происшествиям», — предупредили в пресс-службе полка ДПС.

Напомним, за управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нетрезвое вождение — уголовная ответственность.

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