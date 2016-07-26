Обладатель «Золотой Маски» готовит в Красноярске премьеру по Сартру

Красноярский ТЮЗ готовит премьеру по пьесе Жан-Поля Сартра «Мухи». Это спектакль-антиутопия, исследующий темы, которые сегодня остро встают перед обществом. Режиссер спектакля — Роман Феодори, который несколько недель назад стал обладателем «Золотой маски». Награда в номинации «оперетта-мюзикл/ работа режиссера» была присуждена за спектакль «Биндюжник и Король».

Пьеса Сартра, написанная в годы Второй мировой войны на основе античного мифа, поднимает вопросы самоопределения личности, истинного и ложного патриотизма, свободы как ответственности за свой выбор, за свои действия или бездействие. По сюжету, царский сын, вернувшись в родной город, находит своего отца убитым, мать — в постели убийцы, сестру — в рабстве.

«Что он сделает? Смоется, пятясь задом и отвешивая поклоны? Или он выхватит меч и будет драться с убийцей, пока не рассечет ему голову?» — поясняют организаторы.

Отметим, одну из главных ролей будет исполнять актер Анатолий Малыхин. Его после совместной работы на театральной лаборатории «Свияжск АРТель» театр «переманил» из Казанского ТЮЗа.

Премьера спектакля «Мухи» пройдет 27 и 28 мая в 18:00. Билеты уже в продаже.