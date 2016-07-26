Вылетевшая на встречку Mazda перевернула джип (видео)

Под Красноярском вылетевшая на встречку Mazda перевернула внедорожник. Авария произошла сегодня, 6 мая, около 13:30 недалеко от Уяра на трассе М-53. Очевидцы сделали фотографии лежащего вверх колесами внедорожника и улетевшей в кювет Mazda.

В пресс-службе ГИБДД пояснили — авария произошла на 918 км федеральной трассы. Водитель Toyota Highlux Surf, ехавший в сторону Красноярска, не успел среагировать на выехавший перед ним на полосу встречного движения легковой автомобиль. В результате аварии внедорожник перевернулся, а легковая машина после удара, который пришелся на центральную стойку, улетела в кювет.

21-летнего водителя и 22-летнего пассажира, по словам очевидцев, пришлось извлекать спасателям.

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С места аварии госпитализировали двух парней из Mazda. Информация о происшествии еще уточняется.

Известно, что состояние у пострадавших серьезное. Пока они находятся в Уярской больнице, но возможно их придется отправить в Зеленогорск.