На правобережье Красноярска хулиган «заминировал» две квартиры

Полицейские поймали красноярца, сообщившего о минировании квартир в двух районах города. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Вчера в полицию один за другим поступило два звонка — человек сообщал о том, что в Ленинском и Кировском районах краевого центра кто-то заминировал двери квартир в жилых домах. «На место незамедлительно прибывала следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр места происшествия. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было», — пояснили в пресс-службе.

Одновременно с проверкой домов велся поиск звонившего. Оказалось, что оба сообщения поступили от одного человека, 26-летнего ранее судимого мужчины. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве».

Злоумышленника задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Дознаватели полиции ходатайствуют перед судом об аресте подозреваемого в ложном минировании. Стражи порядка выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают мотивы, побудившие мужчину на это действие.