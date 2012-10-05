На Красноярск надвигается недолгое потепление

Короткая рабочая неделя принесет красноярцам очередное кратковременное потепление: температура повысится, отступит порывистый ветер, но сохранятся дожди. По данным синоптиков, к следующим выходным в городе снова установится 25-градусная жара, но затем температура опять начнет снижаться.

Материалы по теме Плачущий май Прогноз погоды в Красноярске на месяц

Самым холодным днем недели станет среда — уличные градусники будут показывать от +9 до +12 °C. В четверг и пятницу Гидрометцентр обещает до +19 °C днем, а ночью — +3 и +9 °C соответственно. Портал gismeteo.ru прогнозирует в эти дни только +14, +16 °C. При этом ежедневно будут идти дожди, западный ветер будет умеренным.

В одном синоптики сходятся — на выходных температура поднимется еще выше. В предварительном прогнозе значится до +25 °C. Но во второй половине следующей недели в столице края снова ожидается похолодание — ночная температура может опуститься до 0 °C.