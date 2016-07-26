25 мая в автосалоне «Форд Центр Редут» в Красноярске пройдет выставка коммерческих автомобилей Ford. Гостям представят различные модификации Ford Transit — АСМП («Скорая помощь»), школьный автобус, рефрижератор и пассажирский автобус.

Участникам мероприятия проведут презентацию от представителей Ford Sollers Holding (Москва) и «ФЦ-Редут» (Красноярск), устроят тест-драйв новых автомобилей и предложат легкие закуски на фуршете. Выставка откроется в 14:30. Необходима предварительная регистрация по тел. +7(391) 205-45-15.

Ford Transit нового поколения отличает широкая гамма исполнений: цельнометаллический фургон, автобус на 11-18 мест, комби, шасси. В зависимости от версии автомобиль может быть оснащен передним, задним или полным приводом. Для фургона есть два варианта колесной базы, три варианта длины, два варианты высоты крыши — и для каждого из них можно варьировать грузоподъемность. По сравнению с предыдущей версией, в новом Ford Transit объем грузового пространства увеличился в среднем на 10 %. В 2016 году Ford Transit был признан лучшим автомобилем в своем классе*.

*Ford Transit Custom признан победителем в категории «легкие фургоны» в 2016 году по версии национальной премии «Автомобиль года».