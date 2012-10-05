Напавшему на Сбербанк налётчику с обрезом грозит до 10 лет

Разбойнику с обрезом, напавшему на банк в Красноярске, грозит до 10 лет колонии, сообщили 11 мая в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Напомним, в августе прошлого года на отделение Сбербанка в Советском районе напали — человек в маске с самодельным оружием в руках вошел в помещение и потребовал деньги. Задержать его помог 66-летний военный пенсионер, который входил в банк в тот момент, когда разбойник, оказавшийся 18-летним юношей, покидал его. Сам пожилой мужчина объяснил свой поступок гражданским долгом.

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Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 18-летнего парня по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Санкция статьи предполагает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время материалы дела переданы в суд для принятия решения.