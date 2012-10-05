«Внизу гуляют дети»: жители Покровского боятся летающей облицовки (видео)

В микрорайоне Покровском в Красноярске месяц не могут закрепить падающую на детские площадки облицовку дома, сообщил 11 мая в эфире телекомпании «Афонтово» местный житель Андрей Дударев.

Мужчина рассказал, что накануне с дома на ул. Любы Шевцовой в его машину прилетела алюминиевая конструкция — металлический профиль, визуально разделяющий этажи 17-этажного дома. Автомобиль получил небольшие повреждения, но мужчину волнует то, что рядом с опасным домом находятся несколько детских площадок и в следующий раз пострадать могут дети.

«Пока я машиной занимался, полицию вызывал, подошел молодой человек, который сказал, что видел, как обшивка летела, а второй рассказал, что видел и вторую. Одну, которая полетела в мою машину и вторую — сегодня ночью. Благо, что не было никого. Тем более что здесь множество площадок детских. На любой из них в любое время мог произойти трагический случай», — опасается Андрей Дударев. Профили летят с верхних этажей — судя по состоянию дома, с него упало не менее 5 таких плит, причем продолжается это уже месяц. Их вес, по словам мужчины, составляет около 8 кг.

Материалы по теме Красноярские квартиры стали дешевле

Директор управляющей компании «Квартал», обслуживающей этот дом, пояснил, что здание находится на гарантии застройщика — компании «Монолитхолдинг». Там журналистов заверили, что работы начнутся сразу, как только установится безветренная сухая погода. Без этого условия промышленных альпинистов нельзя отправить на высоту.

«Мы ждем благоприятных метеоусловий. Как только наступает безветренная погода, осадков не ожидается 2-3 дня, компания субподрядчик приступит к устранению замечаний», — заверил представитель застройщика. Чтобы подобные проблемы не повторялись, подрядчики обещают осмотреть 4 дома, которые строились по этому же проекту, чтобы закрепить все конструкции.