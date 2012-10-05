Ремонт проспекта Мира и улицы Карла Маркса за 330 млн рублей заказали власти

В Красноярске объявлен аукцион на ремонт проспекта Мира и улицы Карла Маркса. Вчера, 10 мая, на портале госзакупок появился документация торгов на капитальный ремонт двух центральных улиц города.

Напомним, в этом году планируется капитально ремонтировать центр Красноярска. Ремонт ул. Карла Маркса на участке от ул. Вокзальная до ул. Дубровинского обойдется бюджету максимум в 160,898 млн рублей. Проспект Мира на участке от Музыкального театра до площади перед филармонией планируют отремонтировать за 171,766 млн рублей. Работы должны быть завершены к концу октября. В обоих случаях подрядчику нужно будет подготовить территорию строительства, уложить асфальт, а затем поставить светофоры, дорожные знаки, автобусные остановки и переделать все сети, включая контактную и освещение, а затем нанести дорожную разметку.

Заявки можно подать до 26 мая, а итоги аукционов подведут в первый день лета — 1 июня. Гарантийный срок на работы устанавливается в течение 5 лет.