Пьяный водитель «Мерседеса» с ул. Баумана разбил регистратор в машине ДПС (видео)

Виновник ДТП на улице Баумана в Красноярске с 2014 года передвигается без прав, сообщили 12 мая в пресс-службе ГИБДД.

Напомним, вчера вечером появилась информация о том, что на ул. Баумана, около дома № 3, Mercedes столкнулся в Renault Logan. Как утверждали очевидцы, совершив столкновение, водитель немецкой машины начал конфликтовать с мужчиной из Logan и его пришлось задержать, причем в патрульной машине он якобы находился в наручниках.

Позднее водитель, ставший свидетелем этой аварии, поделился записью с видеорегистратора. На ней видно, что водитель Mercedes едва ли не специально ударил Logan. Автомобили ехали навстречу друг другу, а затем, перед поворотом во двор, Mercedes включил поворотник, однако перепутал сторону, и водитель Logan продолжил движение, преградив ему проезд. Из «Мерседеса» вышел мужчина, чтобы «разобраться» с обидчиком, а после разговора сел в машину врезался в Logan, и затем вернул автомобиль в свой ряд.

В ГИБДД рассказали, что во время задержания мужчина вел себя неадекватно и в патрульном автомобиле разбил систему «Патруль-видео». Известно, что нарушителю 60 лет и с 2014 года он лишен прав на управление транспортным средством за пьяное вождение. После этого он несколько раз задерживался с признаками алкогольного опьянения, каждый раз отказываясь от медицинского освидетельствования.

«В 2016 году дважды в отношении него возбуждались уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ. В настоящее время по всем этим фактам ведется расследование. В отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ „Умышленное повреждение имущества“», — пояснили в пресс-службе.