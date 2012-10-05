Фестиваль в Красноярске завершится «Реквиемом» автора известных мюзиклов

Завтра в Красноярске торжественно закроется XXI международный фестиваль «Весенние хоровые капеллы». Сводный смешанный и детский хоры Красноярска представят «Реквием» Эндрю Ллойд-Уэббера и кантату Олега Проститова «В стране вообразилии».

Эндрю Ллойд-Уэббер — английский композитор, автор мюзиклов, многие из которых всемирно известны, например «Кошки» и «Призрак оперы». «Реквием», по словам автора, самая личная и важная для него работа. Премьера состоялась в 1984 году, позже произведение получило премию «Грэмми», одна из арий попала в британскую «Десятку Хитов», пластинки были выпущены по всему миру, в том числе в СССР.

Олег Проститов — заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор, педагог, общественный деятель, автор гимна Красноярска.

Солисты — Александр Еремеев (тенор, Москва) и заслуженная артистка России Вера Баранова (сопрано, Красноярск). За дирижерским пультом Станислав Кравчински (Польша) и Дмитрий Ходош (Красноярск).

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Красноярский фестиваль «Весенние хоровые капеллы» является одним из старейших хоровых форумов на территории не только Сибирского федерального округа, но и Российской Федерации. В 2017 году он пройдет в 21-й раз. Художественный руководитель фестиваля — заслуженный деятель искусств РФ, профессор, председатель Красноярского регионального отделения Всероссийского хорового общества Константин Якобсон.

За время фестиваля с 29 марта по 13 мая на различных площадках города состоялись десять концертов, в которых приняли участие различные хоровые коллективы — детские и взрослые, самодеятельные и профессиональные.

Закрытие фестиваля состоится 13 мая в 19:00 в Большом концертном зале филармонии.