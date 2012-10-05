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Названа причина смерти ребенка в частном детском саду
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В Красноярском крае

Названа причина смерти ребенка в частном детском саду

12 мая 16:04
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Полуторагодовалый воспитанник частного детского сада в Емельяново мог умереть от болезни — такую предварительную версию гибели ребенка озвучили в ГСУ СК по Красноярскому краю. Однако пока неизвестно, какое именно заболевание стало причиной загадочной смерти мальчика.

Напомним, ЧП произошло в начале мая — мальчик умер в коттедже, который владелица неофициально использовала под детский сад. Сразу эксперт не смог однозначно назвать причину смерти ребенка, но в ходе проверки удалось предварительно установить, что он умер от болезни.

В детском саду в Емельяново умер полуторагодовалый мальчик

Видео: krasnoyarsk.rfn.ru

Также следователи нашли нарушения в работе садика. В частности, владелица садика не обеспечила условия для приготовления, хранения и приема пищи малолетних, не проводились медицинские обследования. При этом соседи владельцев садика рассказали журналистам, что прежде претензий к ним не имели, как и к деятельности «садика».

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