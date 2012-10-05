Банк «Акцепт» запустил мобильный сервис для оповещения о зачислениях по СМС

Банк «Акцепт» для удобства клиентов запустил сервис «СМС-платежи». Теперь баланс любого мобильного номера можно пополнить со своего телефона, привязанного к счету в банке.

Для оплаты необходимо отправить сообщение на короткий номер 6470 с текстом в следующем порядке: номер телефона (без «8»), сумма платежа (только цифры). Пример сообщения: «9131112233, 200». Стоимость — 5 рублей за сообщение без учета комиссии сотового оператора.

Опция «СМС-зачисления» будет полезна клиентам, которым важно получать информацию именно о поступлениях на счет банковской карты. Например, о зачислении зарплаты. Услуга подключается бесплатно. Взимается комиссия в размере 7 рублей за каждое уведомление.

Также можно подключить «СМС-информирование» — клиент будет получать сообщения не только о поступлениях на счет, но и обо всех операциях по карте. За эту опцию взимается ежемесячная оплата 49 рублей.

Данные услуги можно подключить к любому счету клиента в офисе АО «Банк Акцепт» по адресу: ул. Партизана Железняка, 32.