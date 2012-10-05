Тувинский музыкант попал в Кремлевский оркестр

Музыкант из Тувы сыграл на Красной площади с Кремлевским военным оркестром, сообщил 12 мая глава республики Шолбан Кара-оол.

Глава республики опубликовал на своей странице в соцсети фотографию молодого музыканта в военной форме на Красной площади в Москве и рассказал о том, что Начын Созур-оол зачислен в состав Кремлевского военного оркестра. По словам Шолбана Кара-оола, молодой человек родом из Монгун-Тайгинского района и до этого играл в духовом оркестре правительства Тувы.

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«Его пригласил военный дирижер, заслуженный артист республики Тува Валерий Михайлович Халилов, к глубокому нашему сожалению, ушедший из жизни в авиакатастрофе над Черным морем. Валерий Михайлович очень тесно общался и сотрудничал с музыкантами Духового оркестра правительства Тувы. Там он и заприметил талантливого юношу и направил его в Москву. Дал ему счастливый билет в жизнь, возможность проявить свои способности», — отметил глава республики.