Обнародованы доходы красноярского мэра и его замов

Стали известны доходы городских чиновников Красноярска. Сегодня, 12 мая, сотрудники мэрии города опубликовали декларации о доходах за прошлый год.

Глава города Эдхам Акбулатов в прошлом году заработал вдвое больше, чем в 2015-м, — его годовой доход увеличился с 2,11 млн рублей до 4,86 млн рублей. При этом в собственности у него по-прежнему садовый участок площадью 812 кв. метров и 3/5 доли от квартиры площадью 79 кв. метров, а в пользовании — служебное жилье площадью 109,5 кв. метров. Его жена внесла в семейный бюджет еще 457,8 тыс. рублей. В собственности у нее 1/5 доля квартиры. Транспорта у мэра или его жены в собственности нет.

Первый заместитель главы города Андрей Игнатенко стал зарабатывать немного меньше — его доход за год сократился на полмиллиона. Так, вместо 2,83 млн рублей он заработал 2,29 млн рублей. В собственности, как и в прошлом году, у него жилой дом (147 кв. м), 1/4 квартиры (общая площадь 55,1 кв. м), гараж, баня и земельный участок под садоводство (1500 кв. м), у его жены еще две квартиры (76,4 и 104,3 кв. м), другой садовый участок (1273 кв. м), гараж, а также машиноместо. Также Андрей Игнатенко владеет автомобилем Volkswagen Tiguan.

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Глава департамента городского хозяйства Игорь Титенков заработал 2,17 млн рублей. В его собственности легковой автомобиль Kia Mohave/Borrego, а также треть квартиры площадью 58,8 кв. метра и квартира площадью 94,5 кв. метра. Его супруга заработала всего 84,6 тыс. рублей и владеет половиной квартиры (75,4 кв. метра). Несовершеннолетний ребенок заместителя мэра не имеет собственности.

Самым «бедным» из заместителей главы города оказался Сергей Кочан — его доход составил 1,8 млн рублей. В собственности у него нет жилья — оно оформлено на его супругу, в собственности которой земельный участок (686 кв. метров), дом (150 кв. метров) и квартира площадью 65,5 кв. м. Кроме этого, семья пользуется квартирой площадью 45,5 кв. м. В собственности у Сергея Кочана три легковых автомобиля: ВАЗ-2109, Toyota Corolla и Chevrolet Tahoe. Его жена передвигается по городу на Mercedes-Benz GLK 200.