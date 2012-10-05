В Красноярске стартовал экомарафон

12 мая во дворах многоквартирных домов микрорайона Северный в Красноярске появились 30 берёз и 10 елей. Так стартовал весенний этап нового Экомарафона общественного объединения «Зелёная дружина» при поддержке Сибирской генерирующей компании и Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края.

Дворы многоэтажек по ул. Мате Залки, 11а, и Чернышевского, 67, вместе с «дружинниками» озеленяли жители этих домов.

«У нас есть опыт ухода за насаждениями, наши дворы эстетично выглядят, и мы хотим, чтобы они стали ещё красивее», — подчеркнул Юрий Скрипальщиков, директор управляющей компании «Енисей-Сервис», обслуживающей эти дома.

Специалисты постоянного партнёра Экомарафона «Зелёной дружины» — ООО «Зелёные кварталы» — проинструктировали участников, как правильно высаживать берёзы и ели.

Подобный марафон уже стал традицией в столице края. В этом году планируется высадить в краевом центре 1000 деревьев. Кроме берез и елей, появятся серебристые тополя, клены, рябины, акации, боярышник. Летний этап Экомарафона подарит городу 2000 цветов. Экологические акции продолжатся и осенью.

По словам представителя «Зелёной Дружины» Артёма Речицкого, ближайшие недели станут горячей порой для активистов объединения и всех красноярцев, которые присоединятся к ним.

«Движение приобрело широкий размах, горожане, управляющие компании проявляют к нему всё больший интерес — звонят, просят нас озеленить их дворы. Мы анализируем каждую конкретную ситуацию — убеждаемся в том, что на данной территории можно высаживать деревья, а самое главное, — что саженцы будут регулярно и надлежащим образом поливаться», — рассказал он.

Артём Речицкий также напомнил, что в рамках Экомарафона в 2016 году активисты объединения «Зелёная дружина» вместе с неравнодушными горожанами высадили в Красноярске 1500 деревьев и 8000 цветов и сегодня могут назвать «точки», где к уходу за насаждениями подходят особенно ответственно. Это территория музея-усадьбы Г.В. Юдина, «зелёная» зона на острове Татышев, парк 400-летия Красноярска и другие.

«Сибирская генерирующая компания традиционно поддерживает деятельность „Зелёной дружины“», — отметила заместитель директора Красноярского филиала СГК Анастасия Дьякова. — В этом году, объявленном в России Годом экологии, мы будем продолжать улучшать облик родного города, формировать у красноярцев ответственное и бережное отношение к окружающей среде«.

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К высадке деревьев могут присоединиться все желающие:

15 мая в 10:00 — Ленинский район, ул. Борисевича, 1г;

24 мая в 14:00 — территория краевого онкоцентра, ул. 1-я Смоленская, 16;

25 мая в 10:00 — территория психоневрологического интерната для детей «Подсолнух», ул. Сады, 12;

29 мая в 14:00 — территория краевого онкоцентра, ул. 1-я Смоленская, 16;

2 июня в 9:30 — территория около насосной станции на о. Татышев;

9 июня в 9:30 — территория около насосной станции на о. Татышев;

Саженцы и инвентарь будут выдаваться на месте проведения акций.