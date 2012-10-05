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Красноярский мотобарбер постриг альпаку в зоопарке
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Красноярский мотобарбер постриг альпаку в зоопарке

13 мая 21:56
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Известный красноярский парикмахер Денис Юшин сделал модную прическу альпаке в зоопарке. Фотографиями процесса стрижки поделились в пресс-службе «Роева ручья».

Напомним, около года назад в красноярском парке флоры и фауны появились новые питомцы — альпаки Ромео и Джульетта. Животные приехали в Красноярск из Нижнего Новгорода. Альпака — домашнее парнокопытное животное, родственник лам и верблюдов. Родиной альпак является Южная Америка, их выращивают для стрижки шерсти.

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«Наступает лето, и все животные готовятся к встрече большого количества посетителей. Стригутся, прихорашиваются», — рассказали в пресс-службе, напомнив, что в прошлом году альпак стригли сами сотрудники парка. Тогда парикмахерские изыски вызвали большой интерес и живые отклики в соцсетях.

В этом году парк пригласил для стрижки альпак красноярского парикмахера, «мотобарбера» Дениса Юшина.

Источник: vk.com/roevruchey
Источник: vk.com/roevruchey
Источник: vk.com/roevruchey
Источник: vk.com/roevruchey

Как видно на промежуточных фото, на спине животного в результате стрижки появился ирокез. Оценить итоги смены имиджа обоих животных посетители смогут в «Роевом ручье».

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