К сезону отпусков банк «Акцепт» предложил оформить страховку для поездки за границу

Со 2 мая банк «Акцепт» специально к сезону отпусков предложил красноярцам оформить страховку для поездки в любую страну мира. Страховка распространяется на все турнаправления, кроме тех стран, где ведутся военные действия.

Полис страхования покрывает стандартные риски выезжающих за рубеж: медицинские расходы, расходы, связанные с лечением. Кроме того, в него бесплатно включены дополнительные риски: страхование расходов из-за невозможности совершить поездку (в том числе из-за отказа в визе), страхование от последствий задержки регулярного авиарейса, страхование багажа.

Страховка действует год. Длительность непрерывного пребывания за рубежом в рамках программы страхования составляет не более 60 дней в рамках одной поездки. Количество поездок в течение срока страхования не ограничено.

Стоимость страховки зависит от суммы договора и программы, включающей набор определенных рисков, и начинается от 51 евро. Также в АО «Банк Акцепт» можно обменять валюту и оформить банковскую карту.