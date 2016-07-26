СГК поддержала благотворительный конкурс Inclusive Dance Siberia

Сибирская генерирующая компания и благотворительный фонд «СГК — Согреваем сердца» поддержали межрегиональный этап V Международного благотворительного конкурса Inclusive Dance Siberia, который прошёл 12-13 мая в Красноярске.

На грандиозный фестиваль, доказывающий, что ограничения по здоровью — не помеха для достижения целеустремлёнными и творческими людьми высоких результатов, съехались 24 коллектива из Красноярского края, Липецкой, Кировской, Новосибирской, Курганской областей и многих других регионов. Председателем оргкомитета конкурса стал директор Центра социокультурной анимации «Одухотворение» (Москва) Леонид Тарасов.

«Проведение фестиваля в Красноярске — показатель того, что в вашем городе делается очень многое для формирования доступной среды — как в плане обеспечения инфраструктуры, так и в плане создания возможностей для творчества и общения людей с инвалидностью», — отметил он.

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов в своём приветственном слове сказал: «Я очень рад, что Красноярск принимает такой значимый танцевальный форум. Мы вместе хотим сделать так, чтобы в нашей жизни было как можно меньше барьеров, чтобы каждый человек мог заниматься любимым делом. Уверен, фестиваль инклюзивных танцев, который прошёл в Красноярске впервые, будет способствовать развитию творческих контактов, рождению ярких интересных идей и, конечно, укреплению дружбы».

В первый день фестиваля прошла соревновательная программа по номинациям «Эстрадный танец», «Народный танец», «Современный танец», «Бальный танец», «Танцевальная импровизация серди пар», мастер-классы для участников мероприятия и круглый стол для руководителей танцевальных коллективов. Во второй — гала-концерт, где выступили лучшие танцоры.

Гала-концерт открыла одна из красноярских команд — «Кристаллы» с номером «Алиса в стране чудес», удостоенным дипломом лауреата I степени в номинации «Современный танец». Его исполнили воспитанники городского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга», детского дома «Солнышко» посёлка Берёзовка и ребята, с которыми проводит развивающие занятия региональная общественная организация по защите прав детей с ограниченными возможностями здоровья «Открытые сердца». Их Сибирская генерирующая компания поддерживает уже на протяжении нескольких лет.

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«Благодаря совместным с СГК проектам мы занимаемся следж-хоккеем, паралимпийскими бочче и кёрлингом, осваиваем различные профессии, театральное искусство, со следующей недели приступаем к баскетболу. Танцы — ещё один взятый „рубеж“. У детей горят глаза, и это замечательно. Чем больше активности, тем больше радости», — поделилась впечатлениями президент «Открытых сердец» Елена Нига.

Заместитель директора Красноярского филиала СГК Анастасия Дьякова отметила: