В мэрии удивились обещанию ГИБДД перекрыть самые разбитые дороги

Самые разбитые дороги Красноярска отремонтируют сразу после окончания дождей, сообщила 16 мая пресс-секретарь департамента городского хозяйства Светлана Нажалова.

Сегодня на выездном совещании представители ГИБДД заявили, что готовы самостоятельно перекрыть дороги на двух улицах города, которые признали самим разбитыми — это ул. Светлогорская на участке от ул. Урванцева до пр. Комсомольский, а также часть ул. Ботанической. В департаменте городского хозяйства пояснили, что предписания действительно были, но исполнить их пока не представляется возможным из-за дождливой погоды. Никакого приказа о перекрытии дорог в департаменте пока нет, заверила Светлана Нажалова.

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Обе улицы стоят в плане ямочного ремонта, а ул. Ботаническая — еще и в планах на полноценный ремонт в следующем году. Работы начнутся, как только установится сухая погода.

«Техника выйдет на улицы сразу, как только представится возможность», — заверили в департаменте.