На ремонт Коммунального моста желающих не нашлось: придется сдвинуть сроки

В Красноярске объявили новый аукцион на ремонт Коммунального моста через Енисей.

Напомним, 24 апреля на портале госзакупок опубликовали документацию о начале торгов. Ремонт Коммунального моста оценили максимум в 385,5 млн рублей. Итоги аукциона планировалось подвести 15 мая. Предполагалось, что ремонт начнется также в мае, однако затем сроки сдвинулись: предполагалось в начале июня закрыть для личного транспорта участок над Абаканской протокой, а затем, с июля, — мост должны перекрыть полностью, оставив по одной выделенной полосе для общественного транспорта и спецмашин.

Однако 5 мая аукцион приостановили из-за жалобы в антимонопольную службу: компания из Абакана «ДорСтрой» жаловалась на то, что до ремонта моста планировалось допускать только те фирмы, которые имели опыт реставрационных работ с памятниками культуры. Пока она отмечена на портале госзакупок как рассматриваемая.

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Между тем 12 мая подвели итоги аукциона: его признали не состоявшимся из-за того, что принять участие в торгах не захотела ни одна фирма. Поэтому в тот же день на портале появился новый аукцион с теми же параметрами. Подводить его итоги планируют 1 июня.

Еще один аукцион объявили вчера, 15 мая, — для определения фирмы, которая будет контролировать работы. Заплатить за контроль городские власти обещают не больше 4,12 млн рублей.

Из-за того, что подрядчика определят позднее, сдвинутся и сроки ремонта — вместо 26 сентября этап, запланированный на 2017 год, завершится 31 октября.