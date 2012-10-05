В Красноярске завершился отопительный сезон

В Красноярске, Канске и Назарово завершился отопительный сезон 2016-2017. По распоряжению городских властей предприятия СГК в полночь 16 мая прекратили подачу тепла потребителям.

Отметим, Гидрометцентром зафиксировано, что в течение последних пяти суток среднесуточная температура в городах Красноярского края держалась выше отметки +8 °С. В соответствии с постановлением правительства РФ, именно при таких погодных условиях предусмотрено прекращение подачи тепла в жилые дома и учреждения. В Красноярске и Канске отопительный сезон 2016-2017 годов продлился 235 дней, а в Назарово — на один день меньше.

В целом погода прошедшей зимой была переменчивой. Весна началась раньше, чем в 2016 году: среднесуточная температура в марте оказалась выше на 8 градусов. Но зима и осень выдались холоднее. Самые холодные дни были в январе, минимальная температура наружного воздуха составила −30,5 °C.

Предприятия группы СГК безаварийно прошли пиковые периоды отрицательных температур и в течение всего отопительного сезона выполняли свои обязательства по отпуску тепловой энергии в соответствии с утвержденным графиком. Красноярские теплоэлектроцентрали сохранили объем отпуска тепловой энергии потребителям в ОЗП 2016-2017 года на уровне предыдущего. Так, за период с октября 2016 года по апрель 2017 года, потребителям краевого центра отпустили более 7,3 млн Гкал тепловой энергии (без учета промышленного пара).

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Сразу после окончания этого отопительного сезона в Канске и Назарово энергетики приступают к подготовке тепловых сетей к предстоящему. В конце мая − начале июня пройдут гидравлические испытания для оценки состояния трубопроводов и обнаружения слабых мест. Работы будут проводиться с приостановкой подачи горячей воды потребителям. Энергетики Назаровской ТЭЦ планируют завершить испытания за три дня. На Канской ТЭЦ сразу за гидравлическими испытаниями последует плановый ремонт, в общей сложности работы продлятся с 30 мая по 12 июня.

Гидравлические испытания в Красноярске пройдут вместе с плановыми ремонтами на станциях в июле и августе. С 3 по 13 июля запланирован ремонт на ТЭЦ-3, затем, с 24 июля по 3 августа — на ТЭЦ-1, с 14 августа по 24 августа — на ТЭЦ-2. Следует отметить, что плановые сроки отключения горячего водоснабжения сокращены на 6 суток по сравнению с прошлым годом.